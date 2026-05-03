Alwar: पुलिस की दबिश पर मंदिर की छत से लगाई छलांग, दो आरोपी गंभीर रूप से घायल

पूरा मामला वैशाली नगर (अलवर) थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने और लंबित मामले से जुड़ा है। वैशाली नगर थाने के हेड कॉन्स्टेबल इरशाद मोहम्मद ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए पुख्ता जानकारी मिली थी कि थाने के एक प्रकरण में वांछित चल रहे दो मुख्य आरोपी वीरपुर गांव में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने रविवार को गांव में घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस की टीम आरोपियों के ठिकाने पर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया।