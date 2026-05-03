जज सुसाइड केस: अलवर में पिता ने रोते हुए दी मुखाग्नि, आखिर क्यों पत्नी-बच्चे अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे?

अमन के पिता प्रेम कुमार शर्मा (जो खुद एक अधिवक्ता हैं) ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8 से 10 बजे के बीच अमन ने उन्हें फोन किया था। अमन ने रोते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। यह मेरा आखिरी कॉल है। बेटे की ऐसी बातें सुनकर पिता उसी वक्त रात में अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे।