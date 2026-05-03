Judge Committed Suicide : अलवर के अमन कुमार शर्मा दिल्ली में थे जज, किया सुसाइड, पिता का आरोप-पत्नी की प्रताड़ना से थे परेशान

Judge Committed Suicide : दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में शुक्रवार रात 30 वर्षीय न्यायिक अधिकारी अपने घर में मृत पाए गए। मृतक की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी अमन कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) में सचिव पद पर तैनात थे। शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। शनिवार को डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले उनके बहनोई राजेश कुमार ने सफदरजंग थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस अमन को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।