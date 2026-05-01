अलवर में दो रेल हादसे: एक युवक ट्रेन से गिरा, दूसरे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

मृतक युवक ने सफेद रंग की टी-शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई है। पुलिस को उसके पास से ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं मिला है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हालांकि, पुलिस को घटनास्थल पर उसकी स्कूटी मिली है, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की जा रही है ताकि उसके मालिक का पता लगाकर युवक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस दोनों ही मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी है। इन घटनाओं के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है।