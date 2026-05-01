अलवर में दो रेल हादसे: एक युवक ट्रेन से गिरा, दूसरे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

दिल्ली से अलवर आए मृतक के परिजन
राजस्थान के अलवर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान दो अलग-अलग रेल हादसे हुए। जिले सदर थाना क्षेत्र में हुए इन हादसों में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया है, जहां एक मृतक की पहचान दिल्ली निवासी के रूप में हो चुकी है, जबकि दूसरे की शिनाख्त के प्रयास अभी भी जारी हैं।
पहला हादसा गुरुवार शाम को भुगोर पुलिया के पास घटित हुआ। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 34 वर्षीय मुकेश पुत्र राम अवध के रूप में हुई है, जो पुरानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके का रहने वाला था। मुकेश जयपुर में अपने एक दोस्त के साथ इलेक्ट्रिक का काम करता था और गुरुवार शाम को वह जयपुर से दिल्ली लौटने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था।
यात्रा के दौरान अलवर के पास वह संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से नीचे गिर गया। इस हादसे में उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन पुलिस को उसके पास से मिले आधार कार्ड की मदद से उसकी पहचान करने में सफलता मिली। बाद में परिजनों ने भी मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त की। पुलिस अब इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि वह ट्रेन से कैसे गिरा और हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी।
वहीं, दूसरा हादसा शुक्रवार दोपहर को शालीमार रेलवे लाइन के पास हुआ। यह मामला आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है। जानकारी के अनुसार एक युवक अपनी स्कूटी से रेलवे लाइन के पास पहुंचा और स्कूटी खड़ी करने के बाद सामने से आती हुई ट्रेन के आगे कूद गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के शवगृह भिजवाया।
मृतक युवक ने सफेद रंग की टी-शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई है। पुलिस को उसके पास से ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं मिला है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हालांकि, पुलिस को घटनास्थल पर उसकी स्कूटी मिली है, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की जा रही है ताकि उसके मालिक का पता लगाकर युवक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस दोनों ही मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी है। इन घटनाओं के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
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