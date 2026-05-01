राजगढ़ जनाना अस्पताल में लापरवाही का आरोप, प्रसव के दौरान नवजात की मौत

शिकायत में यह भी बताया गया है कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा ही प्रसव करवाया गया, लेकिन सही तरीके से देखभाल नहीं होने के कारण डिलीवरी के समय नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद अस्पताल स्टाफ ने मामले को दबाने की कोशिश की और सही जानकारी देने के बजाय उन्हें गुमराह किया गया। साथ ही कुछ स्टाफ के व्यवहार को भी अभद्र बताया गया है।