3540 पदों पर संविदा भर्ती का विरोध, वेतन व सेवा शर्तों पर उठाए सवाल

संगठन के प्रदेश महामंत्री डॉ. नरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रस्तावित भर्ती पांच वर्ष की संविदा पर आधारित है, जिसमें 28,850 रुपए प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है। उनका कहना है कि यह वेतन महाविद्यालय स्तर पर सहायक आचार्य के बराबर कार्य के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कम वेतन में अस्थायी भर्ती कर शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है।