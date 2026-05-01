पीपल पूर्णिमा का अबूझ सावा आज: शादियों की धूम, लेकिन महंगे गैस सिलेंडर ने बढ़ाई टेंशन

राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन छोटे सिलेंडर पर भी महंगाई का असर पड़ा है। 5 किलो वाले सिलेंडर का रिफिल अब 591 रुपए की जगह 833 रुपए में मिलेगा, जिससे दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कुल मिलाकर, एक तरफ जहां शादियों की खुशियां चरम पर हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने इन खुशियों का बजट थोड़ा बिगाड़ दिया है।