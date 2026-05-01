बेर के आकार के गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट

तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना, एक्यूआइ 348 पहुंचा, हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी मेंबहरोड़. क्षेत्र में बुधवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी व उमस से राहत दी। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने से चिंता बढ़ गई। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज धूप के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे गर्मी का असर कुछ कम महसूस हुआ।