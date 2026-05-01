1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

बेर के आकार के गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट

क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया। समीप के माचड़ी गांव में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

May 01, 2026

अकबरपुर. क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया। समीप के माचड़ी गांव में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई।करीब 5 से 6 मिनट तक बेर के आकार के ओले गिरते रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम ठंडा व सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई।

सतीश कुमार यादव आदि ने बताया कि कई दिनों से भीषण गर्मी का असर बना हुआ था, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था। बुधवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी। सुबह के समय भी मौसम में बदलाव देखा गया, जहां आसपास के कई गांवों में झमाझम बारिश हुई। इनमें अकबरपुर, उमरैण, साहोडी, धर्मपुरा, धवाला, माधोगढ़ सहित अन्य गांव शामिल रहे, जहां बारिश से मौसम सुहाना हो गया।

..............

मालाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना सहित आसपास के गांवों में चने के आकार के ओले गिरे

मालाखेड़ा. कस्बे सहित आसपास के गांवों में बुधवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। क्षेत्र के गांव हल्दीना में दोपहर करीब 2:30 बजे तेज बारिश के साथ करीब 15 मिनट चने के आकार के ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। तेज हवा और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से क्षेत्र में मौसम पूरी तरह बदल गया और लोगों को गर्मी से राहत मिल गई।

.............

रुक-रुककर बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत

राजगढ़. कस्बे तथा आसपास के क्षेत्र में बुधवार सुबह काले बादल छा गए तथा ठण्डी हवा चलने के साथ ही रुक-रुककर बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। सुबह करीब 8.30 बजे से धूप निकल आई, जिससे दिन में उमस रही। शाम को फिर बादल छा गए। इससे गर्मी से कुछ राहत मिली।

बूंदाबांदी से गर्मी से राहत, लेकिन प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना, एक्यूआइ 348 पहुंचा, हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी मेंबहरोड़. क्षेत्र में बुधवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी व उमस से राहत दी। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने से चिंता बढ़ गई। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज धूप के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे गर्मी का असर कुछ कम महसूस हुआ।

प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानीबारिश के बावजूद वायु प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया। बहरोड़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 348 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ और ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार 300 से ऊपर का एक्यूआइ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस स्तर का प्रदूषण अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, वहीं सामान्य लोगों को भी आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बेर के आकार के गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध खनन पर कार्रवाई: 3 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त, आरोपियों ने टीम पर किया हमला

अलवर

राजगढ़ जनाना अस्पताल में लापरवाही का आरोप, प्रसव के दौरान नवजात की मौत

अलवर

चाचा-ताऊ के परिवारों में चले लाठी-डंडे, शादी वाले घर में की तोड़फोड़

अलवर

पीपल पूर्णिमा का अबूझ सावा आज: शादियों की धूम, लेकिन महंगे गैस सिलेंडर ने बढ़ाई टेंशन

अलवर

3540 पदों पर संविदा भर्ती का विरोध, वेतन व सेवा शर्तों पर उठाए सवाल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.