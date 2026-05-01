अवैध खनन पर कार्रवाई: 3 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त, आरोपियों ने टीम पर किया हमला

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में टहला थाने में अभियोग संख्या 108/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पीडीपीपी एक्ट, एमएमडीआर एक्ट और वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि सरिस्का क्षेत्र जैसे संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।