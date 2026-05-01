चाचा-ताऊ के परिवारों में चले लाठी-डंडे, शादी वाले घर में की तोड़फोड़

इस हमले में मुस्तफा और सलीम नाम के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुस्तफा को तिजारा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सलीम की हालत नाजुक होने के कारण उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सलीम के सिर में करीब 12 टांके आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।