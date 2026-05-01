1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

चाचा-ताऊ के परिवारों में चले लाठी-डंडे, शादी वाले घर में की तोड़फोड़

अलवर के तिजारा क्षेत्र में एक मामूली सी बात ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। हमीरका गांव में खेत में बकरी घुसने के विवाद को लेकर चाचा-ताऊ के परिवार आमने-सामने हो गए।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 01, 2026

घटना के दौरान की फोटो

अलवर के तिजारा क्षेत्र में एक मामूली सी बात ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। हमीरका गांव में खेत में बकरी घुसने के विवाद को लेकर चाचा-ताऊ के परिवार आमने-सामने हो गए। जिस घर में आज शुक्रवार को बारात आनी है, वहां गुरुवार शाम को लाठी-डंडों से हमला कर जमकर उत्पात मचाया गया।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

तिजारा के हमीरका गांव में शुक्रवार को एक घर में शादी की शहनाइयां बजनी थीं, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले वहां चीख-पुकार मच गई। घायल सलीम के अनुसार उसकी बहन की शादी है और वह गुरुवार शाम को शादी का सामान लेकर घर पहुँचा ही था। इसी दौरान उनकी एक बकरी चाचा महबूब के खेत में घुस गई। यह बात चाचा के परिवार को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने लाठी-डंडों से लैस होकर हमला बोल दिया।

घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की

आरोप है कि खेत में बकरी जाने के विवाद के बाद महबूब, इस्लाम, मोबीन सहित करीब 40 से 50 लोग सलीम के घर पर आ धमके। हमलावरों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 30-40 लोग हाथ में डंडे लिए हमला करते साफ दिखाई दे रहे हैं।

गहने गायब और सामान को पहुंचाया नुकसान

शादी वाले घर में हुई इस हिंसा में हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक और खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के लिए खरीदा गया कीमती सामान भी बर्बाद कर दिया गया और घर से कुछ गहने भी गायब हो गए हैं।

सिर में आए 12 टांके, हालत गंभीर

इस हमले में मुस्तफा और सलीम नाम के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुस्तफा को तिजारा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सलीम की हालत नाजुक होने के कारण उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सलीम के सिर में करीब 12 टांके आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / चाचा-ताऊ के परिवारों में चले लाठी-डंडे, शादी वाले घर में की तोड़फोड़

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का में बनेगा अब सस्ता और शानदार एलिवेटेड रोड, नई एजेंसी का हुआ चयन

अलवर

पीपल पूर्णिमा का अबूझ सावा आज: शादियों की धूम, लेकिन महंगे गैस सिलेंडर ने बढ़ाई टेंशन

अलवर

3540 पदों पर संविदा भर्ती का विरोध, वेतन व सेवा शर्तों पर उठाए सवाल

अलवर

राजस्थान में जनगणना आज से शुरू: घर बैठे खुद भी भर सकेंगे अपनी जानकारी, जानें किन सवालों के देने होंगे जवाब

अलवर

Elevated Road: सरिस्का एलिवेटेड रोड का नया रूट तय, 40KM लंबी सड़क बनेगी; 45 मिनट कम होगी जयपुर की दूरी!

Sariska Elevated Road
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.