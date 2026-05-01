सरिस्का में बनेगा अब सस्ता और शानदार एलिवेटेड रोड, नई एजेंसी का हुआ चयन

अब नए सिरे से रूट पर मंथन करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी किए थे। नई योजना के तहत कोशिश यह है कि विदेशी तकनीक का सहारा लेकर लागत को कम किया जाए। अनुमान लगाया जा रहा है कि नई डीपीआर में इस रोड की लागत पुरानी वाली से लगभग 1 हजार करोड़ रुपये कम हो जाएगी। यानी अब यह प्रोजेक्ट करीब 1 हजार करोड़ रुपये के आसपास ही बनकर तैयार हो सकता है।