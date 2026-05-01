Big Relief: जयपुर-सरिस्का की दूरी 45 मिनट कम! सरिस्का एलिवेटेड रोड के लिए बनेगी नई डीपीआर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एलिवेटेड रोड पर काम हो रहा है। यह प्रस्ताव चार साल से चला आ रहा है, लेकिन धरातल पर अब तक नहीं आ पाया है। लेकिन, माना जा रहा है कि नई डीपीआर बनने और मंजूरी के बाद सरिस्का एलिवेटेड रोड का काम रफ्तार पकड़ेगा। इस रोड का मुख्य उद्देश्य सरिस्का के वन्यजीवों की दुर्घटनाओं से हो रही मौतों को रोकना है। साथ ही जयपुर-अलवर का सफर आसान हो जाएगा।