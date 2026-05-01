Alwar Car Fire Accident: जिंदा जले 5 लोगों की हड्डियां हाथ लगाते ही राख में तब्दील, कार से कूदने वाला चालक भी हार गया जिंदगी की जंग

घटना की सूचना मिलते ही मौजपुर स्थित एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के रिकूट प्रशिक्षण केंद्र में तैनात जवान

व अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। एसएसबी के इंस्पेक्टर जितेन्द्र यादव ने बताया कि आग ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। एनएचएआइ की पेट्रोलिंग टीम व एम्बुलेंस, लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी नेकीराम, डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे। राजगढ़ व अलवर से मौके पर पहुंची दमकल टीमों ने आग पर काबू पाया। देर रात एसपी सुधीर चौधरी भी घटना स्थल पर पहुंचे। एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए।