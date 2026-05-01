महंगाई का बड़ा झटका: कमर्शियल ​सिलेंडर 993 रुपए महंगा… आज से 3099 में मिलेगा, 5 किग्रा का सिलेंडर भी महंगा

LPG Price Hike: अमरीका-ईरान युद्ध के कारण आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। पहले से ही युद्ध के कारण गैस सप्लाई बाधित है वहीं गुरुवार देर रात से व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए का भारी इजाफा कर दिया गया है। अब प्रदेश में 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर 2106 रुपए की जगह 3099 रुपए में मिलेगा। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।