Good News: सरकारी कॉलेजों में 3,540 पदों पर भर्ती, ₹28,850 फिक्स सैलरी के साथ शानदार अवसर! 5 मार्च से आवेदन

टीचर (फाइल फोटो- पत्रिका)
Rajasthan College Education News: राजस्थान के उच्च शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 3,540 टीचिंग एसोसिएट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी आकर्षक सैलरी और सेवा शर्तें हैं, जो संविदा आधारित नौकरियों में एक नया मानक स्थापित कर रही हैं।
इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 28,850 रुपये मासिक फिक्स वेतन दिया जाएगा। आमतौर पर संविदा भर्तियों में वेतन को लेकर अनिश्चितता रहती है, लेकिन राज्य सरकार ने इस बार एक सम्मानजनक और निश्चित मानदेय तय किया है। यह सैलरी न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मेहनत को एक उचित मूल्य भी देगी।
यह नियुक्ति 'राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी' (राजसेस) के तहत 5 साल के लिए की जा रही है। अच्छी खबर यह है कि यह केवल 5 साल तक सीमित नहीं है। यदि संबंधित सोसायटी की अवधि बढ़ाई जाती है और अभ्यर्थी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक रहता है, तो उनकी नियुक्ति को 3 साल के लिए और विस्तार दिया जा सकेगा। यानी, एक बार चयन होने पर अभ्यर्थी को कम से कम 8 साल तक की लंबी सेवा का अवसर मिल सकता है।
|विवरण
|जानकारी
|कुल पद
|3,540 (32 अलग-अलग विषयों में)
|मासिक वेतन
|₹28,850
|आवेदन की तिथि
|5 मई से 3 जून तक
|परीक्षा का समय
|अगस्त से अक्टूबर के बीच
|योग्यता
|NET, SET या Ph.D.
सरकार पहली बार चयन बोर्ड के जरिए परीक्षा आयोजित कर यह भर्ती कर रही है, जिससे मेधावी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परीक्षा में दो पेपर होंगे:
विद्या संबल योजना जैसी अस्थाई व्यवस्थाओं के बीच, यह नई संविदा भर्ती एक बेहतर विकल्प बनकर उभरी है। ₹28,850 की फिक्स सैलरी और 5-8 साल की कार्य अवधि के साथ, यह उन अभ्यर्थियों के लिए 'गोल्डन चांस' है जो उच्च शिक्षा में अपना भविष्य देख रहे हैं।
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