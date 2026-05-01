Good News: सरकारी कॉलेजों में 3,540 पदों पर भर्ती, ₹28,850 फिक्स सैलरी के साथ शानदार अवसर! 5 मार्च से आवेदन

यह नियुक्ति 'राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी' (राजसेस) के तहत 5 साल के लिए की जा रही है। अच्छी खबर यह है कि यह केवल 5 साल तक सीमित नहीं है। यदि संबंधित सोसायटी की अवधि बढ़ाई जाती है और अभ्यर्थी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक रहता है, तो उनकी नियुक्ति को 3 साल के लिए और विस्तार दिया जा सकेगा। यानी, एक बार चयन होने पर अभ्यर्थी को कम से कम 8 साल तक की लंबी सेवा का अवसर मिल सकता है।