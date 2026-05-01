ओले गिरने के बाद 1-2-3-4-5-6 मई को आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया राजस्थान मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट

Rajasthan Weather Forecast: मौसम विभाग ने राजस्थान में ओलावृष्टि के बाद आगामी 6 दिन यानी 1 से 6 मई तक आंधी-बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। झालावाड़ समेत कई जिलों में बुधवार और गुरुवार को आंधी और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम के इस बदले मिजाज से किसानों में भी चिंता देखी जा रही है।