IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्स vs दिल्ली कैपिटल्स मैच आज, जाम से बचना है तो जान लें जयपुर का नया ट्रैफिक प्लान

IPL 2026 : पिंकसिटी जयपुर एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स के वेलकम के लिए तैयार है। शुकवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आइपीएल के तहत राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। पिंकसिटी के क्रिकेट लवर्स में मैच को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह हैं। स्टेडियम के बाहर से लेकर शहर की गलियों तक मैच की चर्चा गर्म है। मैच की पूर्व संध्या पर गुरुवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने सवाई मानसिंह स्टेडियम और आरसीए एकेडमी में अपने हाथ खोले।