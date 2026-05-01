Railway Update: ग्रीष्मावकाश के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ी राहत, त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू

रेलवे संचालन में तकनीकी कारणों के चलते आज यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लिंक रेक की देरी के कारण कुछ रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसी कड़ी में अजमेर–सियालदाह रेलसेवा (गाड़ी संख्या 12988) को अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से रवाना किया गया। यह ट्रेन आज 1 मई को अजमेर स्टेशन से निर्धारित समय दोपहर 12:50 बजे के बजाय 14:50 बजे प्रस्थान करेगी।