Jaipur News: 15.85 करोड़ की लागत से द्रव्यवती नदी पर 2 पुलिया का होगा निर्माण, इन इलाके लोगों को मिलेगा फायदा

कटेवा नगर क्षेत्र में प्रस्तावित पुलिया न्यू सांगानेर रोड को पंडित टी.एम. कृष्ण मार्ग से जोड़ेगी। इससे आसपास की 10 से 15 कॉलोनियों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रा की दूरी करीब 2 से 3 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। वहीं, रीको एसटीपी के पास बनने वाली पुलिया लक्ष्मीनगर और सांगानेर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना से करीब 30 से 40 कॉलोनियों के निवासियों को सुविधा मिलेगी और लगभग 3 किलोमीटर की दूरी घटेगी।