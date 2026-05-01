Swachh Survekshan: स्वच्छ सर्वेक्षण में बाज़ी कौन मारेगा ? राजस्थान सरकार ने शुरू किया बड़ा अभियान

Solid Waste Management: जयपुर. जयपुर में हुई एक अहम बैठक ने प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। अब कचरा प्रबंधन में लापरवाही करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार सख्त कदम उठाने के मूड में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 को लेकर दिए गए नए निर्देशों ने नगरीय निकायों में हलचल बढ़ा दी है। खास बात यह है कि इस बार फोकस सिर्फ नियमों पर नहीं, बल्कि आम जनता की भागीदारी पर भी है। सवाल यह है—क्या शहर सच में साफ होंगे या फिर जुर्माने और सख्ती का दौर शुरू होने वाला है?