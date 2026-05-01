Exam Special Train: राजस्थान में इस रूट पर चलेगी नीट परीक्षार्थियों के लिए विशेष रेल सेवा

NEET Exam Special Train: जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल द्वारा नीट (NEET) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए जयपुर-अलवर और चूरू-जयपुर रूट पर अनारक्षित एग्जाम स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। यह ट्रेनें एक-एक ट्रिप के लिए चलाई जाएंगी, जिससे दूर-दराज से आने वाले छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिलेगी।