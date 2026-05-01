Jaipur Metro Phase-2: जयपुर मेट्रो फेज-2 को मिली रफ्तार, 918 करोड़ के प्रोजेक्ट से 12 किमी कॉरिडोर का काम जल्द होगा शुरू

यह परियोजना मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत साझेदारी में विकसित की जाएगी, जिससे राज्य पर वित्तीय भार कम रहेगा। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगा और इसे वर्ष 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल जयपुर मेट्रो में रोजाना करीब 60 हजार यात्री सफर करते हैं, लेकिन फेज-2 शुरू होने के बाद यह संख्या 30 लाख से अधिक होने का अनुमान है।