Indian Railways News Update : खत्म हुआ ‘स्टेशन मास्टर’ का दौर, रेलवे बोर्ड ने बदला दशकों पुराना पदनाम, जानें अब क्या मिली नई पहचान?

भारतीय रेलवे ने अपने प्रशासनिक ढांचे में एक ऐसा बदलाव किया है जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी। अब रेलवे स्टेशनों पर आपको 'स्टेशन मास्टर' या 'स्टेशन सुपरिटेंडेंट' लिखे हुए केबिन नजर नहीं आएंगे। रेलवे बोर्ड ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर इन पदों का नाम बदलकर अब 'स्टेशन प्रबंधक' (Station Manager) कर दिया है। 22 अप्रैल 2026 को जारी इस आदेश ने रेलकर्मियों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे सभी प्रमुख रेल मंडलों में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।