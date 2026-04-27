Rajasthan Hot Weather Alert : ‘भट्टी’ की तरह तप रहा राजस्थान, आज 21 जिलों में लू की चेतावनी

राजस्थान के आसमान से इन दिनों आग बरस रही है। सूरज के तीखे तेवर और थार के रेगिस्तान से उठती गर्म हवाओं ने पूरे प्रदेश को 'भट्टी' की तरह तपा दिया है। आलम यह है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। रविवार को सरहदी जिले बाड़मेर ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 46.4 डिग्री तापमान दर्ज किया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। जयपुर मौसम केंद्र ने आज सोमवार के लिए प्रदेश के 21 जिलों में 'लू' (Heatwave) का अलर्ट जारी कर लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।