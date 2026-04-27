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Rajasthan Hot Weather Alert : ‘भट्टी’ की तरह तप रहा राजस्थान, आज 21 जिलों में लू की चेतावनी

राजस्थान इस समय भीषण 'हीटवेव' की चपेट में है, जहाँ बाड़मेर में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचकर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 21 जिलों में लू का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 27, 2026

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)

राजस्थान के आसमान से इन दिनों आग बरस रही है। सूरज के तीखे तेवर और थार के रेगिस्तान से उठती गर्म हवाओं ने पूरे प्रदेश को 'भट्टी' की तरह तपा दिया है। आलम यह है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। रविवार को सरहदी जिले बाड़मेर ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 46.4 डिग्री तापमान दर्ज किया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। जयपुर मौसम केंद्र ने आज सोमवार के लिए प्रदेश के 21 जिलों में 'लू' (Heatwave) का अलर्ट जारी कर लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

बाड़मेर और जैसलमेर में 'आसमान से आग'

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं।

  • बाड़मेर: यहाँ पारा 46.4 डिग्री पहुँच गया है, जिससे सड़कें दोपहर में सूनी नजर आ रही हैं।
  • जैसलमेर: यहाँ भी तापमान 46.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
  • फलोदी और जोधपुर: फलोदी में 44.8 और जोधपुर में 44.7 डिग्री तापमान ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं।

राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ भी दिन का पारा 42.7 डिग्री तक पहुँच चुका है, जिससे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।

21 जिलों में लू का साया

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, आगामी 24 से 48 घंटे राजस्थान के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं। विभाग ने कोटा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर और अजमेर सहित 21 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में राजस्थान के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक चल रहा है।

सस्पेंस खत्म: कल से बदलने वाला है मौसम का मिजाज!

तपते राजस्थान के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि भीषण गर्मी का यह दौर अब खत्म होने की कगार पर है। मौसम केंद्र के निदेशक के अनुसार:

  1. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance): कल मंगलवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है।
  2. बंगाल की खाड़ी का प्रभाव: बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा।
  3. आंधी और बारिश: अगले 3 से 4 दिनों तक दोपहर के बाद 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है।

तापमान में आएगी गिरावट

इस मौसमी बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। उदयपुर जैसे जिलों में तो रविवार दोपहर बाद ही हल्की बूंदाबांदी ने राहत का अहसास करा दिया है।

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Udaipur rain

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Published on:

27 Apr 2026 10:22 am

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