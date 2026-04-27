Today Rain Alert: 26 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी

राजस्थान के कुछ भागों में हीटवेव का दौर आगामी 24 से 48 घंटे जारी रहने की संभावना है। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से दोपहर बाद आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ आंधी (40-50 Kmph) व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। आगामी दोनों में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है।