Cockroach Janata Party: जयपुर में प्रदर्शन का एलान करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को लगा झटका, पुलिस ने नहीं दी परमिशन

इससे पहले 12 जून को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जयपुर के पिंकसिटी प्रेस कल्ब में प्रेस कांफ्रेंस हुई थी। जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 15 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन का एलान किया गया था। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया था कि प्रदेशभर से छात्र, बेरोजगार युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदर्शन में युवा संविधान की प्रति और तिरंगा लेकर पहुंचेंगे। प्रदर्शन में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के भी शामिल होने की संभावना है।