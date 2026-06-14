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जयपुर एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार जवान के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर

Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गंभीर रूप से बीमार एक जवान को सूरतगढ़ से एयरलिफ्ट कर जयपुर लाया गया। हेलीकॉप्टर उतरते ही एंबुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jun 14, 2026

Jaipur Airport

Jaipur Airport Army Helicopter Emergency Landing (Patrika File Photo)

Jaipur Airport Army Helicopter Emergency Landing: जयपुर एयरपोर्ट पर सेना के एक हेलीकॉप्टर की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सूरतगढ़ में तैनात सेना का एक जवान अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत जयपुर लाया गया।

बता दें कि जैसे ही हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां पहले से तैयार एंबुलेंस और सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए। समय बचाने और जवान को बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर मिलिट्री अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसके बाद जवान को तुरंत आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज शुरू कर दिया गया है।
खबर में अपडेट जारी है…

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Published on:

14 Jun 2026 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार जवान के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर

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