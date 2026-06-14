Rajasthan Highways : राजस्थान के दो हाईवे होंगे मॉनेटाइज, कोटा-देवली व कोटा-बारां खंड हैं शामिल

Rajasthan Highways Monetized : राष्ट्रीय राजमार्गों से राजस्व जुटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने देशभर के 17 राजमार्ग खंडों को मॉनेटाइजेशन (मुद्रीकरण) के लिए चिन्हित किया है। इनमें राजस्थान के दो राजमार्ग खंड भी शामिल है। चयनित खंडों में प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा देवली के बीच 82.8 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर कोटा-बारां के बीच 104.1 किलोमीटर लंबा मार्ग शामिल है। इन मार्गो पर सीमलिया, फतेहपुर और किशोरपुरा टोल प्लाजा संचालित है।