राजस्थान की फसलें बनेंगी नेशनल ब्रांड: ₹14 करोड़ से 7 जिलों में खुलेंगे इन्क्यूबेशन सेंटर, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम

इन सेंटरों में ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्राथमिक एवं मूल्य संवर्धित प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लेबलिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बड़ी पूंजी निवेश वाली अलग इकाई स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे साझा सुविधाओं का उपयोग कर अपने उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण एवं आकर्षक रूप में तैयार कर बाजार तक पहुंचा सकेंगे।