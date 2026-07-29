पाली: अस्पताल में टिफिन का इंतजार करती रही बीमार पत्नी, रास्ते में ही थम गईं पति की सांसें, 3 महीने पहले हुई थी शादी

Pali Road Accident: पाली सदर थाना क्षेत्र के रूपावास मार्ग पर सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक नवविवाहित युवक की मौत हो गई। जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल हुए दोनों युवकों का बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक युवक की महज तीन महीने पहले ही शादी हुई थी। वह अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार पत्नी के लिए घर से खाना (टिफिन) लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में काल ने उसे अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं।