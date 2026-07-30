जयपुर में सिर्फ ‘अंडे टूटने’ के विवाद में युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, सड़क पर तमाशबीन बनी रही भीड़

Jaipur Murder: राजधानी जयपुर में बदमाश बेखौफ है। अब गुर्जर की थड़ी स्थित शांतिनगर रोड पर एक युवक की सरेराह डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश युवक पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। युवक सड़क पर गिर गया, तब कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया और उसके साथी लोगों पर हमला करते हुए भाग गए। बाद में पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को पकड़ा। आरोपी नजदीक सुलभ शौचालय के पीछे शराब पार्टी कर रहे थे।