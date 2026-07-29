उदयपुर: जमीन विवाद में 3 लोगों ने वृद्ध को पीट-पीटकर मार डाला, कोर्ट से स्टे लेकर वकील करा रहा था मकान निर्माण

इसी बात को लेकर मंगलवार शाम को मेहता परिवार और आरोपी के बीच तीखी बहस हो गई। मृतक के बेटे राहुल मेहता ने आरोप लगाया कि बहस बढ़ने पर आरोपी प्रवीण सिंह आसोलिया राव, उसके चचेरे भाई अनुराग राव और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर उसके पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की। गंभीर चोटें आने के कारण वृद्ध की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वारदात के तुरंत बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।