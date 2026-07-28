उदयपुर : साइलेंट डिजीज’ से चुनौतीः टीका भी, 1.20 लाख जांचें भी… फिर भी मिले 1400 से अधिक मरीज

उदयपुर. 'हेपेटाइटिस: आइए बाधाएं तोड़ें' के विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान के बीच उदयपुर जिले में इस जानलेवा रोग के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी रंग ला रही है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गांव से लेकर शहर तक जांच, टीकाकरण और उपचार का दायरा बढ़ा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय के वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि 2,000 हेपेटाइटिस-बी और 15,544 हेपेटाइटिस-सी रैपिड टेस्ट कर मरीजों की समय पर पहचान की गई, जबकि उच्च जोखिम वाले 50 नवजात को हेपेटाइटिस-बी इम्यूनोग्लोब्युलिन देकर सुरक्षित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज तक स्क्रीनिंग की बढ़ती संख्या के बावजूद नए संक्रमितों का सामने आना चिंताजनक है, जिसे देखते हुए विशेषज्ञ समय पर जांच और जागरूकता को ही इस 'साइलेंटकिलर' से बचाव की सबसे मजबूत ढाल बता रहे हैं।