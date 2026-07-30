Rajasthan Weather Update: सावन में फिर जोर पकड़ेगा मानसून, आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राज्य के 693 बांधों की कुल भराव क्षमता 13,029.09 एमसीएम के मुकाबले 6,161.48 एमसीएम पानी उपलब्ध है, जो कुल क्षमता का 47.29 प्रतिशत है। 15 जून से 29 जुलाई तक बांधों में 369 एमसीएम पानी की आवक हुई है। राज्य के 23 वृहद् बांधों में 57.36 प्रतिशत तथा 670 मध्यम एवं लघु बांधों में 30.20 प्रतिशत जलभराव दर्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक 13 बांध पूरी तरह भरकर ओवरफ्लो हो चुके हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार, उसके अधीन किसी भी बांध में अब तक किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है।