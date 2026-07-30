राजकोट. शहर के वार्ड नंबर 1 के अंतिम छोर पर स्थित रैयाधार रोड के ऊबड़-खाबड़ रास्ते से हजारों लोग परेशान हैं। विभिन्न सोसाइटियों में रहने वाली महिलाओं ने मंगलवार को सड़क पर बेलन से थालियां बजाकर विरोध किया।

जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 1 के रैयाधार रोड पर इंद्रप्रस्थ नगर, बंसी पार्क, अक्षर पार्क, शांतिनिकेतन एवेन्यू सहित कई सोसाइटियों में लगभग 10 हजार लोग निवास करते हैं। इन सभी सोसाइटियों को जोड़ने वाला केवल एक ढलान वाला कच्चा रास्ता है, जिसकी हालत बैलगाड़ी मार्ग से भी खराब है।

बड़ी संख्या में स्थानीय पुरुष और महिलाएं इस कच्चे रास्ते पर एकत्र हुए। महिलाओं ने बेलन से थालियां बजाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क पर स्कूटर चलाना भी मुश्किल हो गया है। ढलान होने के कारण वाहन अक्सर फिसल जाते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

महिलाओं ने कहा कि 9 वर्षों से लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। क्षेत्र में भूमिगत सीवरेज की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे गंदगी फैलती रहती है और बच्चे तथा बुजुर्ग बार-बार बीमार पड़ते हैं।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि वे वर्षों से इन समस्याओं को सहन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पक्की सड़क और भूमिगत सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

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कैप्शन - रैयाधार रोड पर महिलाओं ने बेलन से थालियां बजाकर विरोध किया।