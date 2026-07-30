जगदीश धाम सहित क्षेत्र में श्रद्धा व धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व

नादौती. उपखण्ड मुख्यालय सहित क्षेत्र में बुधवार को श्रद्धा व उत्साह से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। यहां बुर्जा बालाजी धाम पर आचार्य पं. हुकम चंद शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गुरू पूजन किया। पं. अंकित शास्त्री सहित कस्बे के प्रबुद्धजनों ने भाग लेकर गुरू वंदन के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर खीर मालपुआ का प्रसाद वितरण किया गया। इसी प्रकार जगदीश धाम कैमरी में श्रद्धा, भक्ति के साथ समारोह पूर्वक गुरू पूर्णिमा पर्व मनाया गया। भक्त चंद्रमादास जी महाराज की पावन स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में जगदीश मंदिर के महंत पंडित मनोज शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भक्त चंद्रमादास जी महाराज के पैर पखारे साथ ही विशेष पूजा-अर्चना की गई। कार्यक्रम में जगदीश मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम खटाना ने चंद्रमादास जी महाराज के विधिवत पूजन में भाग लिया। ट्रस्ट सदस्य शेरसिंह इब्राहिमपुर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग िलया। इसी प्रकार कैमरी के संत विष्णु दास महात्यागी के आश्रम पर गुरू पूर्णिका का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इसी प्रकार कस्बा शहर में सरोवर के मध्य िस्थत आश्रम पर व कुण्ड वाले बालाजी धाम पर गुरू पूर्णिमा का पर्व हर्ष उल्लास के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया गया।

फोटो केप्सन- एनडी- नादौती के अंगर्तत जगदीश धाम कैमरी में पूजा अर्चना के साथ गुरू पूर्णिमा का पर्व मनाते मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी।