Rajasthan Panchayat-Nikay Election: OBC सर्वे पूरा, 74.92 लाख परिवारों का डेटा तैयार, अब आरक्षण की तैयारी

प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, जिला स्तरीय बैठकों के बाद 1 से 3 अगस्त तक प्रदेशभर में 2200 मंडल और 400 ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों के आधार पर सभी जिला प्रभारी 5 अगस्त को अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेंगे। डोटासरा ने कहा कि जिला प्रभारी और विधानसभा समन्वयक कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के साथ चुनाव में जीत की संभावना रखने वाले संभावित उम्मीदवारों का आकलन भी करेंगे। इसके अलावा वे स्थानीय जनसमस्याओं और चुनावी मुद्दों पर जनता से संवाद कर संगठन की रणनीति को मजबूत करेंगे।