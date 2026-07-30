राजस्थान नई जन आवास योजना: अब एक रेट नहीं, शहर के हिसाब से तय होगी घरों की कीमत, बिल्डरों से छिन सकता है आवंटन अधिकार

Jan Awas Yojana Rajasthan: जयपुर: यदि आप कम कीमत पर घर या भूखंड पाने की उम्मीद में नई जन आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। नई जन आवास योजना का प्रस्ताव तैयार होकर सरकार तक पहुंच चुका है। लेकिन दो बड़े मुद्दों पर पूरी सहमति नहीं बनने से इसे अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है।