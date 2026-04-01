Housing Schemes: घर का सपना होगा पूरा, राजस्थान के 8 जिलों में आवासन मण्डल लॉन्च करेगा नई आवासीय योजनाएं

इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर मंगलवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त अरविंद पोसवाल ने अहम बैठक ली। पोसवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप मण्डल आमजन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने अभियंताओं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।