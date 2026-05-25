Animal Welfare: भीषण गर्मी में पशुओं को राहत, दोपहर 12 से 3 बजे तक काम कराने पर रोक

मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में घोड़े, गधे, खच्चर, बैल और भैंसा जैसे भारवाहक पशुओं को तेज धूप और गर्मी में काम कराने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक गर्मी के कारण पशुओं में हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, अत्यधिक थकान और मृत्यु जैसी स्थितियां उत्पन्न होने का खतरा रहता है।