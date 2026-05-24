Jewellery Industry: अब रत्नाभूषण उत्पाद उद्यमों को मिलेगा 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान

Gem and Jewellery Industry: जयपुर।राजस्थान सरकार ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए “एक जिला एक उत्पाद नीति (ODOP)-2024” में दो बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma की मंशा के अनुरूप उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़ी इकाइयों को बड़ी राहत दी है। अब केवल नई इकाइयों ही नहीं, बल्कि विस्तार करने वाली इकाइयों को भी मार्जिन मनी अनुदान का लाभ मिलेगा। साथ ही तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए निजी संस्थानों के माध्यम से आधुनिक मशीनें और तकनीक अपनाने पर भी अनुदान दिया जाएगा।