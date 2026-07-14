Rajasthan BJP : राजस्थान में सत्ता और संगठन आमने-सामने! सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं का ‘दर्द’ VIRAL

नेता ने लिखा: ''मेरे पिता जी भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं, इस बात को सम्माननीया वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) जी भी अच्छे से जानती हैं। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों बार भाजपा का जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आज पहली बार मुझे प्रशासनिक स्तर पर मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि गलती से मैंने अपना प्रमोशन स्वीकार कर लिया था। इसके बदले मुझे 59 साल की उम्र में मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर झालावाड़ ट्रांसफर कर दिया गया। दुर्भाग्य यह रहा कि मेरा ट्रांसफर किसी रिक्त स्थान पर भी नहीं किया गया। खैर, मैं तो अब इस नौकरी से वीआरएस (VRS) ले लूंगा। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपकी यह जिद्द बीजेपी को लेकर डूबेगी।''