Jaipur Murder: ‘हार्डकोर अपराधी जैसी शार्प है आयुषी’, पूछताछ के बाद पुलिस का दावा- मां की मौत का चेहरे पर कोई पछतावा नहीं

आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा अदालत में LDC के पद पर काम करते थे। लगभग एक साल पहले उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी मिलनी थी। 12वीं पास आयुषी चाहती थी कि यह नौकरी उसे मिले। शुरुआत में उसकी मां नीरजा भी इसके लिए तैयार थीं, लेकिन बाद में नीरजा ने अपने भाई की सलाह मानकर खुद पति की जगह नौकरी जॉइन कर ली। बताया जा रहा है कि मां के इसी फैसले से आयुषी नाराज हो गई और इसके बाद वह अपने पिता के कल्याण कॉलोनी वाले पुराने घर में रहने चली गई।