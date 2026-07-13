Jaipur: विवाहिता की मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज, पति और देवर करते थे मारपीट, 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई थी

Married Woman Died In Bassi: जयपुर में बस्सी थाना इलाके के जटवाड़ा गांव में एक महिला 10 जुलाई को दो बच्चों के साथ 30 फीट गहरे कुएं में कूद गई थी ग्रामीणों को पता चलते ही तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और अस्पताल ले जाया गया, जहां से तीनों को इलाज के बाद घर भेज दिया लेकिन 11 जुलाई को महिला की फिर तबीयत बिगड़ गई थी जिसको जयपुर अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में महिला के पिता ने ससुराजनों के खिलाफ बस्सी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। हालांकि दोनों बच्चे अब भी स्वस्थ्य बताए जा रहे हैं।