Jaipur Crime: 1100 साल पुरानी मूर्ति चुराई, खजाने के लालच में खेत में ले जाकर खंड़ित की, 14 दिन बाद हुआ खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित पिछले पांच-छह माह से सोशल मीडिया पर प्राचीन मूर्तियों की कीमत और उनके अंदर छिपे बहुमूल्य रत्नों संबंधी जानकारी खोज रहा था। उसे भ्रम था कि प्राचीन मूर्ति के भीतर नीलम या अन्य कीमती वस्तुएं हो सकती हैं। वारदात वाली रात गांव में बिजली बंद होने का फायदा उठाकर वह मूर्ति चोरी कर ले गया और गांव के बाहर अपने ज्वार के खेत में ले जाकर उसे खंड़ित कर दिया। जब कोई कीमती वस्तु नहीं मिली तो खंडित मूर्ति को मिट्टी में दबा दिया।