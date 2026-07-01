Chhattisgarh Tourism: बस्तर टूरिज्म को मिलेगा नया बूस्ट, ट्रेन-फ्लाइट और बस कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी, 425 गावों में ग्रामीण बस योजना

बस्तर को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मार्गों को प्रस्तावित किया गया है। इसमें बस्तर को सीधे रायपुर- धमतरी के बीच चलने वाली ट्रेन को कोंडागांव और कांकेर से होते हुए नारायणपुर तक जोड़ा जाएगा। इसी तरह बैलाडीला से तेलंगाना भ्रदाचालम और जगदलपुर से मनचुरियाल और गढ़चिरौली तक प्रस्तावित है। वहीं, गढ़चिरौली से जगदलपुर को ट्रेन को चलाने की योजना है। बता दें कि वड्सा से गढ़चिरौली से पटरी बिछाने का काम चल रहा है। बता दें कि इस समय जगदलपुर से आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम, ओडिशा के राउलकेला और भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है।