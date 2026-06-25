कलेक्टर ने मरीजों से पूछा- ‘सुविधा से खुश तो हैं, डॉक्टर आते हैं या नहीं’, जगदलपुर जिला अस्पताल की सच्चाई आई सामने

ओपीडी और पंजीयन काउंटरों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए कलेक्टर ने मरीजों के लिए टोकन प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को क्रम संख्या के अनुसार डॉक्टरों के कक्ष में भेजा जाए और उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। नेत्र रोग विभाग के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में चिन्हांकित दृष्टिकोण से पीड़ित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में विशेष अभियान चलाने के लिए भी कहा।