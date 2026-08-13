झीरम घाटी नरसंहार पर बड़ा अपडेट! 11 साल बाद आएगा न्यायिक फैसला, 101 गवाहों के दर्ज हुए बयान

25 मई 2013 झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर माओवादी हमला, 29 की मौत।

27 मई 2013 केंद्र सरकार के निर्देश पर एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली।

28 मई 2013 राज्य सरकार ने विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया।

6 जुलाई 2013 न्यायिक आयोग ने अपनी आधिकारिक कार्यवाही शुरू की।

25 सितंबर 2014 एनआईए ने अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की।

28 सितंबर 2015 एनआईए की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई।

वर्ष 2019 न्यायिक आयोग की कार्यवाही समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू।

फरवरी 2020 राज्य सरकार ने मामले में अलग से एसआईटी का गठन किया।

25 मई 2020 दरभा थाने में वृहद साजिश की जांच के लिए नई एफआईआर दर्ज।

6 नवंबर 2021 न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी।

11 नवंबर 2021 राज्य सरकार द्वारा दो सदस्यीय नए जांच आयोग का गठन।

21 नवंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की एफआईआर की जांच के खिलाफ दायर एनआईए की याचिका खारिज की।

31 अगस्त 2026 एनआईए की विशेष अदालत सुनाएगी बहुप्रतीक्षित फैसला।