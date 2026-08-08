अब इन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, बस्तर में ANPR कैमरों से होगी निगरानी

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में वाहन बिना अनिवार्य बीमा के चल रहे हैं। इससे सडक़ दुर्घटनाओं में घायल या मृतकों के परिजनों को समय पर मुआवजा मिलने में परेशानी होती है। अदालत ने सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बीमा नियामक आईआरडीएआई को ऐसी तकनीकी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वाहन के बीमा की पुष्टि होने के बाद ही ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। अदालत ने ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों के उपयोग का सुझाव दिया है। इन कैमरों को वाहन और बीमा संबंधी डाटाबेस से जोडक़र बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान की जाएगी।