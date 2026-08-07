फेंके नहीं, कमाई में बदलेंगे कपड़ों के टुकड़े… कोंडागांव में अब गारमेंट फैक्ट्री के वेस्ट से शुरू होगा नया कारोबार

Garment Factory Waste Recycling: जिस कपड़े के बचे हुए टुकड़ों को अब तक फैक्ट्री का बेकार वेस्ट समझा जाता था, वही अब महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया बनने जा रहा है। गारमेंट फैक्ट्री की सफलता के बाद अब प्रशासन ने एक और पहल शुरू की है। कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले कपड़ों के वेस्ट मटेरियल से गद्दे और तकिए तैयार किए जाएंगे। इसके लिए कॉटन गद्दा निर्माण इकाई स्थापित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ वेस्ट मटेरियल का उपयोग करना नहीं, बल्कि स्थानीय महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ना भी है।